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صحة عسير تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

صحة عسير تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

منطقة عسير

صحة عسير تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

صحة عسير تدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال
http://almnatiq.net/?p=804862
المناطق - أبها

دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري بمكتبه صباح اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف تطعيم أكثر من مائة ألف طفل دون السن الخامسة في منطقة عسير.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبد العزيز يحيى آل شايع مشيراً بأن الجرعة الأولى تستمر لمدة خمسة أيام اعتباراً من 4 ربيع الآخر للعام الحالي 1441هـ والثانية تبدأ في 24 جمادى الأولى بأذن الله  ولمدة خمسة أيام أيضاً في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

مؤكداً بأن صحة عسير قد أكملت استعدادها منذ وقت مبكر لتنفيذ الحملة مع توفير اللقاحات والتجهيزات اللازمة لحملة التطعيم.

حضر التدشين المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور خالد الموسى ومدير قطاع أبها عائض عسيري.

 

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