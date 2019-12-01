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بعد اقترابها من الانهيار الاقتصادي وإفلاس البنوك.. إيران تعرض التفاوض مع أمريكا!

بعد اقترابها من الانهيار الاقتصادي وإفلاس البنوك.. إيران تعرض التفاوض مع أمريكا!
http://almnatiq.net/?p=804870
المناطق_وكالات

قال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده لم تغلق أبواب التفاوض مع أمريكا، منتقداً سياسة الضغط التي تمارسها الأخيرة واصفاً إياها بـ”الخاطئة”.

وفي تصريحاتٍ له قال لاريجاني تعليقاً على العلاقات بين إيران وواشنطن “هناك دائمًا إرادة سياسية لحل هذه القضايا ولا يوجد طريق مسدود”.

وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قد أعلن رفضه في مناسبات سابقة لفكرة الدخول في مفاوضات مع الجانب الأمريكي، داعياً إلى مقاومة سياسة واشنطن في العقوبات والضغط على إيران.

الجدير بالذكر أن خبراء اقتصاديين قد توقعوا أن إيران معرضةً للانهيار الاقتصادي وإفلاس البنوك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

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