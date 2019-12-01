احدث الأخبار

“آل الشيخ” يعلن تكفُّله بإقامة وتكاليف حفل اعتزال الشلهوب
أبرز المواد
 الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الملك
أبرز المواد
 “تركي آل الشيخ” يفاجأ “القحطاني” بوداع خاص على طريقته.. ويكشف السر وراء عدم حضوره للاحتفالية
أبرز المواد
 «الخدمة المدنية» تكشف هوية موقعها الإلكتروني الجديد.. إضافات مميزة
أبرز المواد
 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 الزياني: القمة الخليجية ستعقد في 10 ديسمبر بالرياض
أبرز المواد
 ‏استشاري أورام السرطان: من يقول أن السرطان وهم يشارك في قتل المرضى
أبرز المواد
 بعد اقترابها من الانهيار الاقتصادي وإفلاس البنوك.. إيران تعرض التفاوض مع أمريكا!
أبرز المواد
 إنترميلان يقبل هدية يوفنتوس ويعتلي الصدارة بالفوز على سبال
أبرز المواد
 شاهد : معلم أردني يعتدي على طالب بصورة مروعة داخل الفصل
أبرز المواد
 وزارة الثقافة: استقبال 1346 مشاركة لمسابقة الفلكلور الشعبي
أبرز المواد
 شاهد: الإيطاليان “بيرلو” و “توتي” يرتديان الزي السعودي قبل ساعات من حفل اعتزال ياسر القحطاني
أبرز المواد
“آل الشيخ” يعلن تكفُّله بإقامة وتكاليف حفل اعتزال الشلهوب

“آل الشيخ” يعلن تكفُّله بإقامة وتكاليف حفل اعتزال الشلهوب

أبرز المواد
الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الملك

الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الملك

أبرز المواد
“تركي آل الشيخ” يفاجأ “القحطاني” بوداع خاص على طريقته.. ويكشف السر وراء عدم حضوره للاحتفالية

“تركي آل الشيخ” يفاجأ “القحطاني” بوداع خاص على طريقته.. ويكشف السر وراء عدم حضوره للاحتفالية

أبرز المواد
«الخدمة المدنية» تكشف هوية موقعها الإلكتروني الجديد.. إضافات مميزة

«الخدمة المدنية» تكشف هوية موقعها الإلكتروني الجديد.. إضافات مميزة

أبرز المواد

“آل الشيخ” يعلن تكفُّله بإقامة وتكاليف حفل اعتزال الشلهوب

“آل الشيخ” يعلن تكفُّله بإقامة وتكاليف حفل اعتزال الشلهوب
http://almnatiq.net/?p=804871
المناطق_الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تكفُّله بإقامة حفل اعتزال لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب متى ما قرر اللاعب اعتزال الكرة.

جاء ذلك خلال مداخلة آل الشيخ الهاتفية مساء اليوم في حفل ومهرجان اعتزال لاعب الهلال (الدولي السابق) ياسر القحطاني، الذي يجمع فريق الهلال وفريق Y20، بمشاركة نجوم الكرة محليًّا وخارجيًّا.

وكان الأسطورة محمد الشلهوب قد ربط اعتزاله الكرة بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2019، وتحقق ذلك قبل أيام، كما يشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية.

روابط ذات صلة

الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الملك

الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الملك
“تركي آل الشيخ” يفاجأ “القحطاني” بوداع خاص على طريقته.. ويكشف السر وراء عدم حضوره للاحتفالية

“تركي آل الشيخ” يفاجأ “القحطاني” بوداع خاص على طريقته.. ويكشف السر وراء عدم حضوره للاحتفالية
«الخدمة المدنية» تكشف هوية موقعها الإلكتروني الجديد.. إضافات مميزة

«الخدمة المدنية» تكشف هوية موقعها الإلكتروني الجديد.. إضافات مميزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*