عمل وتنمية الرياض ودايموند شاين يوقعان اتفاقية تعاون طبي

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وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وعيادات دايموند شاين “وهج الماسا ” اتفاقية تعاون وشراكة تقوم بموجبه العيادات بتقديم خدمات طبية مجانية في “مجال طب الأسنان ” لمدة عام كامل، للفئات التي ترعاهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أيتام ومسنين وذوي الإعاقة من الجنسين عبر الدور والمراكز الايوائية بمنطقة الرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب عمل وتنمية الرياض المدير العام الدكتور يوسف السيالي ومن جانب دايموند شاين الدكتور مشعل الربيعان ، بحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد ، ومنسوبات العلاقات العامة والاعلام وعدد من منسوبي ومنسوبات العمل والتنمية والعيادات .

وقالت الدكتورة شروق عبد الرحمن الفوزان المدير العام للعيادات : إننا نسعى من خلال هذه الاتفاقية لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والأهلي ، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، الى جانب خدمة هذه الفئات الغالية .