‏ردأ على تغريدة تدعي أن مرض السرطان وهم وتجارة.. ‏استشاري أورام السرطان: من يقول أن السرطان وهم يشارك في قتل المرضى

‏المناطق-الرياض

‏انتقد الدكتور “مشبب العسيري” استشاري الأورام والعلاج بالأشعة ناشط في مجال مكافحة السرطان والكشف المبكر وتحسين جودة الخدمات الصحية تغريدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زعم صاحبها أن مرض السرطان “وهم”.

‏وادعت التغريدة المتداولة بأن مرض السرطان أكبر كذبة في تاريخ البشرية؛ وأكبر تجارة دمرت الملايين من البشر،

‏وقال الدكتور مشبب العسيري: “أسفت كثيراً لتداول تغريدة تقول أن مرض السرطان وهم وتلاعب من الشركات؛ وزاد أسفي عندما حظيت تلك التغريدات بعشرات الألاف من الإعجابات؛ ولم يأبه هؤلاء جميعاً بمشاعر 43 مليون إنسان يعيشون بيننا وقد نجو من السرطان بعد معاناة أليمة؛ و 10 ملايين فقدوا حياتهم العام الماضي و18 مليوناً تم تشخيص حالاتهم هذا العام منهم رؤساء دول ومشاهير”.

‏وتابع: “كل يوم يمر يرفض مريض جديد العلاج الكيماوي والجراحة والإشعاع متعلقاً بوهم مغرد لا يعلم أن تغريدته تشارك في قتل مريض بريء امتنع عن العلاج لأنه يعتقد أن من أفنوا حياتهم حتى ينقذوه إنما يفعلون ذلك حتى يسلبوه”.

‏وتابع الدكتور العسيري: “الكارثة أن ذلك المريض الذي تأثر سلباً بتلك التغريدته وأثنته عن بدء مرحلة العلاج مبكراً؛ سيأتي طالباً للعلاج بعد استفحال المرض وبعد فوات الأوان”.

‏واستشهد الدكتور مشبب العسيري بحالات لمرضى مشهورين لهم مكانتهم على مستوى العالم؛ بالتأكيد ليسوا ممن قد يُغرر بهم أو يتم استغلالهم) وقال: “هل يعقل أن “ستيف جوبز” أحد عباقرة البشر والذي أدى انتاجه التقني في “شركة أبل” إلى الثورة الرقمية التي غيرت وجه العالم؛ والذي توفي بالسرطان؛ والجنرال المشهور “كولن باول” وزير الخارجية والدفاع الأمريكي الذي تعالج من سرطان البروستات و “لاري كنج” المذيع الشهير لم يدركوا أن الشركات التي أشار إليها ذلك المغرد تتلاعب بصحتهم”.!!.

‏وأردف: “مئات الآلاف يسهرون على خدمة هؤلاء؛ بل الملايين من الأطباء والعلماء والباحثين والممرضين والصحيين والأقارب والأصدقاء، فهل كل هؤلاء النّبلاء يعيشون في الوهم وأنت من تعرف الحقيقة”.

‏وختم الدكتور العسيري بقوله: “اتقوا الله في مشاعر وحياة مرضى السرطان الذين يرفضون العلاج بسببكم ولأنهم صدّقوا أوهامكم”.