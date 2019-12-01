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«الخدمة المدنية» تكشف هوية موقعها الإلكتروني الجديد.. إضافات مميزة

«الخدمة المدنية» تكشف هوية موقعها الإلكتروني الجديد.. إضافات مميزة
http://almnatiq.net/?p=804890
المناطق_الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن هوية موقعها الإلكتروني الجديد الذي احتوى على عدة إضافات مميزة وحديثة، ضمن الخطوات التي تكفل تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتوافقاً مع متطلبات الأمم المتحدة بنسبة تبلغ 94 %.
ويكفل موقع الخدمة المحدّث مساعدة مختصي الموارد البشرية والمهتمين بكل يسر وسهولة، لاحتوائه على قسم تفاعلي ومحرك بحث مخصص للوائح وأنظمة وأدلة الخدمة المدنية توفر سهولة الوصول للمواد ومشاركتها، ودليل تصنيف إلكتروني.

كما تضمّن الموقع الجديد لوزارة الخدمة المدنية على محتوى ثريّ يتمحور حول مبادرات ومشاريع الوزارة وإحصائيات للمهتمين، إضافة إلى وجود نافذة لرحلات تعليمية للموظف ومختص الموارد البشرية عن اللائحة التنفيذية، ودليل الخدمات الإلكترونية بتصميم جديد وتعريف مفصل عن الخدمات، وآخر آلي، وتصميم مُحدّث لسلالم الخدمة المدنية المعتمدة.

وأبرز موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني رؤية الوزارة التي تتمحور حول تقديم خدمة مدنية مرنة ومتميزة وشفافة، تسهم في دعم وتمكين الجهات الحكومية لتعزيز عملية التنمية الإدارية في القطاع الحكومي، ورؤيتها القائمة على تقديم خدمة مدنية بأبعادها النظامية والتنظيمية والوظيفية والبشرية والتقنية، من شأنها أن تعزز مبدأ الجدارة والشراكة مع الجهات الحكومية.

وتصدرت قِيَم الوزارة الموقع الإلكتروني، إذ تحرص على إبراز الممارسات المهنية المحترفة، وذلك من خلال موارد بشرية ذات قدرات متميزة ذات كفاءة وفعالية، عبر تكريس مفهوم النزاهة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، والتعاون والتشاور، والجدارة والكفاءة وسرعة الإنجاز.

ولم تقف وزارة الخدمة المدنية عند هذا الحد، بل سلطت الضوء عبر موقعها الإلكتروني على مبادراتها مع الجهات الحكومية، حيث تحرص على تطوير القيادات في الجهات الحكومية، وتطوير كفاءات موظفي القطاع العام، والتحول إلى إدارة الموارد البشرية، وإيجاد بيئة عمل محفزة.

كما أبرز موقع وزارة الخدمة الإنجازات التي حققتها الوزارة مؤخراً، كاعتماد وإصدار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية واللائحة التعليمية، وجائزة الإبداع في الموارد البشرية للقطاع العام في القمة السابعة الحكومية للموارد البشرية لدول مجلس التعاون، إضافة إلى إطلاق حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع معاهد عالمية متخصصة.

واحتوى الموقع على إحصائيات عدة تبرز تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية، إضافة إلى ربط أكثر من 90 جهة حكومية، وتطوير أكثر من 15 لوحة لمؤشرات الجهات الحكومية.

واشتمل موقع الوزارة على محادثة فورية باسم “آمر”، وتُمكّن موظفي الجهات الحكومية من التحدث مباشرة مع أحد موظفي الوزارة في حال الرغبة باستفسار حول آليات العمل الحكومي.
وحصلت الخدمة المدنية على شهادة اعتماد الأيزو مؤخراً، وتصنيفها ضمن أفضل 15 جهة في مؤشر نضج الخدمات الرقمية للربع الثاني من العام الجاري 2019م، وتم تكريمها بجائزة إبداع الموارد البشرية في القطاع العام في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في وقت سابق عن قرب إطلاقها رسميا للمنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية، ومنصة ذكاء الأعمال التي تهدف من خلالها إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتغطّي جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مروراً بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي، كما يمكن زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: (هنا).

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