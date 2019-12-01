“تركي آل الشيخ” يفاجأ “القحطاني” بوداع خاص على طريقته.. ويكشف السر وراء عدم حضوره للاحتفالية

المناطق_الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، رسالة عبر الهاتف خلال حفل اعتزال اللاعب “ياسر القحطاني”، له وللجماهير الحاضرة.

وقال “آل الشيخ”: “أحب أمسي عليكم في محيط الرعب ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود، كنت أتمنى أكون معكم، لكن الظروف منعتني وفي نفس الوقت لا أحب لحظات الوداع، خصوصًا لو كانت لغالي قدم للمملكة ونادي الهلال الكثير”.

وتابع رئيس هيئة الترفيه قائلاً: “علاقتي مع ياسر لأول مرة أكشف عن هذا الموضوع تمتد لأكثر من 20 سنة، ياسر من أكثر اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية، وسيبقى مستمرًا كأسطورة كما كان في الملاعب سيظل مستمرًا بعد الملاعب”.

واختتم “آل الشيخ” كلمته عبر الهاتف بقوله: “أحب في نفس الوقت أن أذكر أن ياسر ليس لاعب كرة فقط، بل تاجر ناجح وإعلامي ناجح، ولن نكتفي بتكريم ياسر، سنظل مستمرين في تكريم كل أبطال المملكة العربية السعودية، ومن هذه اللحظة هيئة الترفيه جاهزة لحفل اعتزال محمد الشلهوب في أي وقت مع فريق عالمي”.