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الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الملك

الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لكأس الملك
http://almnatiq.net/?p=804900
المناطق - الدمام

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد على الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وذلك تحضيراً لاستضافة الطائي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء انتقال تدريبات الفريق الاتفاقي إلى الرديف نظراً لخضوع ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق إلى الزراعة الشتوية والتي ستستغرق 4 أسابيع.

وكان التدريب الذي قاده خالد العطوي المدرب الوطني قد بدأ بالاحماء ثم بالتمارين اللياقية، تخللها تمارين بالكرة، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية تركزت على التمرير من لمسة واحدة، واختتم التدريب بمناورة على ثلثي الملعب، وشهد المران حضور أعضاء أكاديمية الألماني أوليفر كان الذين يتواجدون في المنطقة لإقامة دورة متخصصة للحراس من الفترة 1-2 ديسمبر الجاري في نادي الاتفاق.

وعلى صعيد آخر غادر لاعب الوسط محمد الكويكبي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية بأحد المراكز الطبية في دبي.

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