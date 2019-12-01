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“الدعم الحكومي” .. جلسة حوارية بالملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

“الدعم الحكومي” .. جلسة حوارية بالملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=804909
المناطق-الباحة
أقيمت اليوم الأحد جلسة حوارية بعنوان “الدعم الحكومي ودعم الجهات المانحة لمجالس الشباب” ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.
وقال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري خلال الجلسة :
نحن مع الشباب ودورنا هو إشراكهم في التنمية من خلال تمكينهم ولازلنا نتطلع الى أن يكون لهم دور أكبر في المستقبل كدور مباشر في الجمعيات التعاونيه وغيرها منوهاً بأن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة دعم هذا الملتقى بالكامل.
من جهته أشار أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط إلى أن القطاع البلدي هو من يقود التنمية على الأرض ويعول عليه دور كبير جداً ومجلس الشباب هو شريك لنا وكل ماتمكن الشباب بشكل أكبر نجد منهم أكثر مما تتوقع وسبق لنا معكم في مجلس الباحة مبادرات نجحت نجاح مبهر, حاثاً أمناء المناطق على وضع أيديهم بأيدي مجالس شباب المناطق نظراً لحاجة القطاع البلدي لمساهمات الطاقات الشابة.
وختم المدير التنفيذي لمؤسسة الراجحي الإنسانية الدكتور رشيد بن مسفر الزهراني الجلسة بأن هناك 15 مؤسسة مانحة تدعم كل القطاعات الشبابية وصناعة نماذج مشرفة في المجال التطوعي والإقتصادي والتنموي, وتجربة مجالس الشباب هي تجربة فريدة ومستعدين للتعاون معها بإذن الله.
ونوه رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، أن الملتقى يشهد في ختامه غداً الاثنين ورشة عمل بعنوان “نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب دروس مستفادة” للدكتور عيسى الأنصاري فيما نسعد جميعاً بأن يكون ختام الملتقى لقاءً مفتوحاً لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مع مجالس شباب مناطق المملكة.

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