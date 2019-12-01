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متظاهرون يضرمون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجف

متظاهرون يضرمون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجف

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متظاهرون يضرمون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجف

متظاهرون يضرمون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجف
http://almnatiq.net/?p=804912
المناطق_وكالات

أفاد شهود عيان مساء اليوم الأحد بأن متظاهرين أضرموا النار في مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف 180كم جنوبي بغداد.

وذكر الشهود أن متظاهرين أضرموا النار للمرة الثانية في مقر القنصلية الإيرانية في النجف وسط اضطرابات أمنية تشهدها المحافظة.

وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر طبية أن طفلة (خمسة أعوام) قتلت اليوم بإطلاق للنار وسط الاضطرابات التي تشهدها المحافظة وخاصة قرب مرقد رجل الدين محمد باقر الحكيم قرب ساحة التظاهر في ساحة ثورة العشرين وسط النجف.

وأوضحت مصادر في دائرة صحة النجف أن حالات الاختناق اليوم في مستشفى الصدر والحكيم وصلت إلى أكثر من 200 حالة جرّاء تعرضهم للغاز المسيّل للدموع الذي تستخدمه القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين.

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