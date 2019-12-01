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إنشاء شركتين استثماريتين تابعتين لهيئة الإذاعة والتلفزيون
http://almnatiq.net/?p=804913
المناطق_الرياض

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، اجتماعه السادس عشر، برئاسة معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وحضور أعضاء المجلس ، وذلك في مكتب معاليه بالرياض.

وفي مستهل الاجتماع ، نوه معالي الوزير الشبانة بالدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الإعلام والهيئات المرتبطة بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقيام بمهامها ومسؤولياتها في إبراز دور المملكة العربية السعودية عربياً وإسلامياً ودولياً وعلى الصعيد المحلي ، ومواكبة ما تعيشه من نمو وتقدم مضطرد في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م .

ورحب معاليه بأعضاء مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، متمنياً أن تثمر اجتماعات المجلس لما فيه تقدم الهيئة وتطورها.

وقد اطلع المجلس خلال الاجتماع على أهم ما تم عمله خلال الفترة الماضية والخطط القادمة للهيئة على الصعيد البرامجي، ومن أهم القرارات التي وافق المجلس عليها المشروع المقدم من معالي رئيس المجلس لإنشاء شركتين للاستفادة من ما تملكه هيئة الإذاعة والتلفزيون من أصول وخدمات وعناصر لتصبح رافداً استثمارياً لها.

كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات.

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