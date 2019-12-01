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النصر يعاود تدريباته استعدادا لدور الـ32 من كأس الملك

النصر يعاود تدريباته استعدادا لدور الـ32 من كأس الملك
http://almnatiq.net/?p=804916
المناطق_الرياض

عاود فريق النصر الأول، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمباراة البكيرية مساء الجمعة في الرياض، ضمن دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

اجتمع مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، بتمارين لياقية متنوعة بدأها المدرب بالجري حول الملعب.

قسم المدرب اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرى لهم تدريبات كروية تعتمد على اللعب من لمستين، طبق فيتوريا عددا من الجمل التكتيكية المتنوعة من خلال مناورة كروية أجريت على منتصف الملعب.

بدأ عبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور برنامجهما التأهيلي اللياقي.

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