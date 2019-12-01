أول تعليق من “رئيس وزراء الكويت” بشأن القمة الخليجية التي سُتعقد في الرياض

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أوضح رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، أن القمة الخليجية القادمة، والتي ستنعقد في الرياض العاشر من ديسمبر الجاري ستكون محطة مهمة على طريق المصالحة الخليجية.

وقال الصباح، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية اليوم الأحد، إن القمة الخليجية التي ستعقد خلال أيام ستكون محطة مهمة للغاية في المصالحة الخليجية، وبفضل مساعي أمير الكويت تحققت بعض الخطوات الصغيرة في المصالحة الخليجية، ودورة خليجي 24 في قطر إحدى الخطوات، والقمة الخليجية في الرياض محطة مهمة جدًا لحل الأزمة، وأن أمير الكويت مستمر في العمل على إنهاء الخلاف الخليجي، وفق صحيفة “الوطن” الكويتية.