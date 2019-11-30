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محافظ الطائف يدشن عمال معسكر “بادر” التدريبي الذي يقيمه برنامج “بادر لحاضنات ومسرعات التقنية”

محافظ الطائف يدشن عمال معسكر “بادر” التدريبي الذي يقيمه برنامج “بادر لحاضنات ومسرعات التقنية”

منطقة مكة المكرمة

محافظ الطائف يدشن عمال معسكر “بادر” التدريبي الذي يقيمه برنامج “بادر لحاضنات ومسرعات التقنية”

محافظ الطائف يدشن عمال معسكر “بادر” التدريبي الذي يقيمه برنامج “بادر لحاضنات ومسرعات التقنية”
http://almnatiq.net/?p=804928
المناطق_عادل الزهراني
دشن معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، مساء اليوم، أعمال معسكر “بادر” التدريبي الذي يقيمه برنامج “بادر لحاضنات ومسرعات التقنية”، بحضور مدير حاضنة الطائف فيصل اليماني، وعدد من المشاركين، وذلك بمقر الحاضنة بالفيصلية.
واستعرض الميموني عدد من المشاريع الريادية في ريادة الأعمال والتقنية التي يدعمها برنامج”بادر”، كما اطلع على البرنامج التدريبي الذي سيقدم للمشاركين في المعسكر.
من جانبه اكد معالي محافظ الطائف شكره وتقديره للقائمين على حاضنه بادر مؤكدا أن ما شاهده اليوم يؤكد مدى اهتمام الدولة بالمبدعين والمبدعات وذلك من خلال هذه البرامج التي تدعمها الدولة وتشرف عليها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في حاضنة بادر بالطائف
ويقدم برنامج “بادر” على مدى يومين بمعسكر الطائف التدريبي مجموعة من الورش التدريبية يستضيف خلالها عدد من أصحاب الأفكار الريادية في ريادة الأعمال والتقنية، بهدف تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة من خبراء التقنية ورواد الأعمال لتقديم خلاصة تجاربهم في مجالات الاستثمار، وريادة الأعمال، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتسويق وإنشاء الشركات.
وتتضمن فعاليات المعسكر التدريبي محاضرات وبرامج تدريب وورش عمل وجلسات خاصة يتم من خلالها دعم وتوجيه روّاد الأعمال السعوديين تجاه كيفية إنشاء شركاتٍ جديدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب تسليط الضوء على التمويل وشروطه، والتسويق المتخصص للشركات التقنية، وبناء العلامة التجارية، وتقديم النصح حول كيفية عرض الأفكار.

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