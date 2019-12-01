انطلاق الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة وسط حضور لافت

المناطق-الباحة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة انطلقت اليوم الأحد فعاليات الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة ويستمر لمدة يومين وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وبدأ الحفل بآي من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة باسمه وباسم جميع أعضاء وعضوات المجلس على رعايته للملتقى وما يقدمه سموه من دعم وتمكين مستمر لأبنائه شباب المنطقة حيث يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك انطلقت أول ورشة عمل بعنوان صناعة النجاح “كيف تبني مبادرة ناجحة” للدكتور سامي الانصاري حيث تطرق عن كيفية استثمار الطاقة وأهمية الإيجابية في صنع النجاح وضرب الامثلة بعدة قصص

تلا ذلك ورشة عمل بعنوان طاقة مؤثرة “دور الشباب في التأثير” للدكتور عبدالله اليحيى أكد خلالها بأن أكثر شخصية مؤثرة في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, منوهاً بأن لابد من وجود الفكرة في الأساس والإيمان التام بها ، والنظر قبل ذاك الى الإحتياج.

واختتمت فعاليات اليوم للملتقى بحديث لصاحب مقترح النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق عضو. المحلس الشورى سابقاً الدكتور حامد الوردة الشراري الذي أكد خلال حديثه عن النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق, وأبرز الملامح العامة لمشروع النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق والتي تضمنت إطار شامل, والمرونة والابتعاد عن العمل العشوائي, بالإضافة إلى الشفافية والعدالة في التمثيل, والموثوقية للجهات الداعمة لمجالس الشباب.