الأرصاد: أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها لحالة الطقس ليوم الاثنين، تكوّن سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة، والقصيم وأجزاء من حائل والأجزاء الغربية والشمالية من الرياض وحفر الباطن والقيصومة وجازان وتشمل الأجزاء الساحلية والباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية.

وتشمل الحالة الجوية، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي.

أما عن درجات الحرارة خلال يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (34 درجة مئوية)، فيما تسجل القريات 8 درجات، مئوية كأدنى درجة حرارة.

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