ليستر سيتي يخطف وصافة الدوري الإنجليزي.. ومانشستر يونايتد وأرسنال يتعثران مجددا

قلب ليستر سيتي تأخره أمام ضيفه إيفرتون إلى فوز 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل مطاردته لفريق ليفربول على صدارة الترتيب.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل مانشستر يونايتد مع أستون فيلا 2/2 وتعادل أرسنال مع مضيفه نوريتش سيتي 2/2 ووولفرهامبتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1/1.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه أستون فيلا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، سقط فريق أرسنال في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه نوريتش سيتي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، كما رفع نوريتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى لأرسنال تحت قيادة فريدي ليونجبرج، الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي خلفا لأوناي إمري.

وفي المباراة الرابعة، تعادل وولفرهامبتون مع شيفيلد يونايتد 1/1.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى19 نقطة في المركز السابع، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.