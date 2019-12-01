محافظ حفرالباطن يقلد المقدم سعد بن زيد الحميداني مدير أمن الطرق بالمحافظة رتبته الجديدة

قلد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن ، بمكتبة في المحافظة اليوم ، بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد فايز بن معجب الشهراني ، المقدم سعد بن زيد الحميداني مدير أمن الطرق بالمحافظة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.

وهنأ سموه المقدم سعد بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .