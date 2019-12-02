«الزكاة والدخل» توضح الضريبة الانتقائية على «البيبسي» والكيكات

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تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع بعض الاستفسارات المتعلقة بالضريبة الانتقائية على السلع والمشروبات المحلاة والتي بدأ تطبيقها بالمملكة اليوم الأحد الأول من ديسمبر.

وجاء في أحد الاستفسارات: “هل تشمل الضريبة الانتقائية زياده في أسعار البييسي والردبول؟ وهل تطبق على الحلويات والكيكات؟

وردت الهيئة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “تٌعرّف المشروبات المحلاة بأنها أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، وفيما يخص إستفسارك عن إرتفاع الأسعار فهو خارج إختصاص الهيئة العامة للزكاة والدخل”.

وجاء في سؤال آخر وجهه أحد المواطنين بشأن السلع الخاضة لضريبة السلع الانتقائية: “هل الجيلي والكريم كراميل تخضع لضريبة السلع الانتقائية؟”.

وردت الهيئة بقولها: “في حال كان المنتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات او أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب سيكون خاضع لضريبة السلع الإنتقائية للمشروبات المحلاة.