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المظاهرات الشعبية في العراق تدخل شهرها الثاني

المظاهرات الشعبية في العراق تدخل شهرها الثاني
http://almnatiq.net/?p=804968
المناطق - الرياض

دخلت المظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق شهرها الثاني , فيما واصل المتظاهرون اعتصامهم في ساحات الحراك حتى تلبية مطالبهم المتمثلة بإجراء تغييرات واسعة من بينها توفير فرص العمل ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة مستقلة وانتخابات مبكرة ونزيهة .
وشهدت مدارس وجامعات ودوائر بغداد اليوم، شبه إضراب عام عن الأعمال, لاسيما في المناطق الواقعة شرق المدينة, تضامنًا مع المتظاهرين, وفي إطار الحراك الشعبي في ساحة التحرير المستمرة منذ نحو شهرين.
وفي محافظة ذي قار جنوب العراق التي شهدت أحداثًا دامية خلال اليومين الماضيين, انتشرت اليوم العشائر في أغلب الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظة وبين المحافظات المجاورة للحيلولة دون دخول الجماعات التي وصفت بالغريبة أو المندسة .

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