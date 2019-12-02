مقتل جندي باكستاني بهجوم على نقطة حدودية مع أفغانستان

مقتل جندي باكستاني بهجوم على نقطة حدودية مع أفغانستان

أبرز المواد
البريطانيون يستحوذون على نصف مبيعات تذاكر “نزال الدرعية التاريخي” في الملاكمة

البريطانيون يستحوذون على نصف مبيعات تذاكر “نزال الدرعية التاريخي” في الملاكمة

أبرز المواد
المظاهرات الشعبية في العراق تدخل شهرها الثاني

المظاهرات الشعبية في العراق تدخل شهرها الثاني

أبرز المواد
“أرامكو”.. الريادة العالمية في مجال صناعة النفط والغاز والكيميائيات

“أرامكو”.. الريادة العالمية في مجال صناعة النفط والغاز والكيميائيات

أبرز المواد

مقتل جندي باكستاني بهجوم على نقطة حدودية مع أفغانستان

مقتل جندي باكستاني بهجوم على نقطة حدودية مع أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=804974
المناطق -الرياض

لقي جندي من عناصر قوات حرس الحدود الباكستانية وأصيب اثنان آخران جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم على نقطة حدودية مع أفغانستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن عناصر مجهولة الهوية أطلقت النار على الجنود المرابطين على الحدود مع أفغانستان في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف أن الجنود الباكستانيين ردوا على مصدر الهجوم وقتلوا اثنين من المهاجمين، وأجبروا البقية على الفرار من الموقع.
من جهة أخرى أعلن المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور عن إصابة جنديين باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

روابط ذات صلة

البريطانيون يستحوذون على نصف مبيعات تذاكر “نزال الدرعية التاريخي” في الملاكمة

البريطانيون يستحوذون على نصف مبيعات تذاكر “نزال الدرعية التاريخي” في الملاكمة
المظاهرات الشعبية في العراق تدخل شهرها الثاني

المظاهرات الشعبية في العراق تدخل شهرها الثاني
“أرامكو”.. الريادة العالمية في مجال صناعة النفط والغاز والكيميائيات

“أرامكو”.. الريادة العالمية في مجال صناعة النفط والغاز والكيميائيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*