المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يدشن تحضيراته لكأس آسيا

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يدشن تحضيراته لكأس آسيا

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المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يدشن تحضيراته لكأس آسيا

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يدشن تحضيراته لكأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=804977
المناطق - الرياض

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، الذي يمتد حتى الرابع من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
واحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية الحصة التدريبية للأخضر، التي تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.
واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم : عبدالله الصويلح وصالح برناوي وعبدالله الزيد وحامد يوسف ونايف زياد ووليد عياش وعبدالعزيز العليوة وفواز المطيري وعمار الخيبري وسعد القحطاني ومحمد سليمان ونواف شيعان وخالد مجرشي ومهند براح وماجد الخليفة وسعود التمبكتي ومهند برناوي ومالك حمزة وعبدالله الغامدي وعبدالمجيد العنزي وصهيب الزيد وعلي عبدالرؤوف وبلال الدواء ومهند اليحيى ومهدي العبود وفيصل العبدالواحد ومحمد الحسن وإبراهيم الزهراني.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا تأهل لكأس آسيا بعد تصدّره لمجموعته في التصفيات التي أقيمت في محافظة الخُبر خلال شهر سبتمبر الماضي، التي ضمت إلى جانبه منتخبات عمان وسوريا وباكستان.

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