انطلاق أكبر تظاهرة ليلية ضد النفوذ الإيراني في العراق

انطلاق أكبر تظاهرة ليلية ضد النفوذ الإيراني في العراق

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انطلاق أكبر تظاهرة ليلية ضد النفوذ الإيراني في العراق

انطلاق أكبر تظاهرة ليلية ضد النفوذ الإيراني في العراق
http://almnatiq.net/?p=804980

أفادت سكاي نيوز عربية بانطلاق أكبر تظاهرة ليلية في حي البياع في بغداد ضد النفوذ الإيراني اثناء تشييع جثمان أحد ضحايا التظاهرات.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط في العراق حالة الإنذار القصوى واستدعت كافة منتسبيها.

وفي كربلاء، حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس المحافظة، مساء الأحد، لترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وكان محتجون قد قطعوا في وقت سابق من يوم الأحد، عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.

كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.

وفي محافظة النجف الجنوبية أيضا، أعلنت مديرية الدفاع المدني، قيام متظاهرين بإحراق القنصلية الإيرانية في المدينة للمرة الثانية خلال أيام، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على احتواء النيران.

وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في النجف وأضرموا فيها النيران، الأربعاء الماضي، في خطوة عدت تطورا جديدا في الاحتجاجات العراقية.

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