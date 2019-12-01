مدير عام الهلال الاحمر بالجوف : نحن على العهد ماضون

المناطق - الجوف :

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان، نحن نحتضن الذكرى الخامسة و الغالية على قلوبنا جميعاً كسعوديين بتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مقاليد الحكم ، نجدد البيعة والولاء والطاعة ، ونحن على العهد ماضون، فقد بزغ في سماء وطننا الغالي منجزات القائد الفذ الذي وضع لنا بصمة مخلدة من الانجازات الغير مسبوقة على مستوى العالم بتسارع وتيرتها وعلو سقف طموحاتها ، بقيادة حكيمة ، وطموح يبلغ عنان السماء .

ولقد سار على نهج سيدي خادم الحرمين الشريفين وتوجيهه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ، الذي جعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين حقيقة على أرض الواقع ، زاحمنا بها الدول حتى تسيدناها ، وأصبحنا القوة الاقتصادية والعسكرية التي لا يشق لها غبار ، برؤية عظيمة ، وطموح بلغ عنان السماء .

ونحن في منطقة الجوف مواطنون ومسئولون ، نرى هذا النهج مترجم بحرص ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، الذي لا يألو جهداً بمتابعة سير وتيرة النمو والتقدم في مجالات الحياة كلها ، بما يخدم رغبة وطموحات ورفاهية المواطنين .

فنحن نعيش في مملكتنا الحبيبة حماها الله مع تسارع مستمر في دفع عجلة التنمية منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه وحتى يومنا الحاضر ، كيف لا وقد حبا الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله منذ توليه مقاليد الحكم بسياسة الحزم والعزم ، والحرص على التوسع بالتنمية لكل مناطق المملكة بنهضة عظيمة في شتى المجالات .

فقد تبوأت مملكتنا الحبيبة في المجالات الصحية والتعليمية والخدمية مراكز متقدمة جعلت منها نبراساً يحتذى به . ورخاءً وأمناً وأماناً قل ما تجده في وطن لديه جبهة يدحر من خلالها أرباب الفكر المتطرف والفتنة التي زرعوها بوطنهم وحاولوا بها زعزعة أمننا واستقرارنا متناسين أن لدينا قيادة حازمة ، وولي عهد طموح ، وجنود يذودون بأرواحهم عن كل شبر في هذا الوطن الغالي .

حمى الله وطننا الغالي من كل متربص ، وأدام سيدي خادم الحرمين الشريفين ظلاً على هذا الوطن المعطاء