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البيت الأبيض: لن نشارك في جلسة مساءلة ترامب

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البيت الأبيض: لن نشارك في جلسة مساءلة ترامب

البيت الأبيض: لن نشارك في جلسة مساءلة ترامب
http://almnatiq.net/?p=804999
المناطق_وكالات

قال البيت الأبيض في رسالة بعث بها يوم امس الأحد لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلاً إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة بعد غد الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس

وقال بات سيبولون مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر واطلعت رويترز عليها إن فريق ترامب لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة

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