أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه

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سجل الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، هدفين أمام مضيفه نورويتش سيتي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

واحتل أوباميانغ المركز الثاني في قائمة هدافي “البريميرليغ” بالتساوي مع تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، وخلف المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن مهاجم أرسنال سجل 42 هدفا في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للـ”مدفعجية” في يناير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة، خلال تلك الفترة

ويتفوق أوباميانغ على محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي سجل في نفس الفترة 41 هدفا، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي يمتلك في رصيده 39 هدفا، وسيرخيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي، الذي سجل 34 هدفا

ووفقا لشبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن أوباميانغ سجل 27 هدفا في الدوري الممتاز في يوم الأحد، وذلك منذ ظهوره الأول في البطولة في فبراير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في يوم من أيام الأسبوع في نفس الفترة

يذكر أن نتيجة مواجهة أرسنال أمام نوريتش والتي انتهت بالتعادل 2-2 تعد المباراة السادسة على التوالي، التي يفشل فيها “الغانرز” في تحقيق نتيجة الفوز، والأولى التي يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد، السويدي فريدي ليونبيرغ، الذي خلف الإسباني أوناي إيمري، المقال بسبب سوء النتائج

وبهذا رفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثامن على لائحة ترتيب فرق الدوري