احدث الأخبار

أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه
أبرز المواد
 محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس
أبرز المواد
 اليوم.. انطلاق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض
أبرز المواد
 المسند يرسم ملامح خريطة “هطولات الإثنين”: “الماطرة” حاضرة
أبرز المواد
 فتح باب التقديم على المسابقة الوظيفية بجامعة الملك خالد .. الأحد المقبل
أبرز المواد
 تنبيه بهطول أمطار رعدية على 9 محافظات فى الباحة
أبرز المواد
 النظام الإيراني يقتل 600 شخصاً في الاحتجاجات
أبرز المواد
 البيت الأبيض: لن نشارك في جلسة مساءلة ترامب
أبرز المواد
 الناتو يطلق اليوم تدريبات “التحالف السيبراني” لمواجهة التهديدات
أبرز المواد
 وزير الطاقة الأمريكي يقدم استقالته
أبرز المواد
 ملامح نوعية تدمج تاريخية الدرعية السعودية مع أحداث عالمية
أبرز المواد
 زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له
أبرز المواد
أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه

أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه

أبرز المواد
محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

أبرز المواد
اليوم.. انطلاق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض

اليوم.. انطلاق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض

أبرز المواد
المسند يرسم ملامح خريطة “هطولات الإثنين”: “الماطرة” حاضرة

المسند يرسم ملامح خريطة “هطولات الإثنين”: “الماطرة” حاضرة

أبرز المواد

أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه

أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه
http://almnatiq.net/?p=805001
المناطق_وكالات

سجل الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، هدفين أمام مضيفه نورويتش سيتي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

واحتل أوباميانغ المركز الثاني في قائمة هدافي “البريميرليغ” بالتساوي مع تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، وخلف المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن مهاجم أرسنال سجل 42 هدفا في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للـ”مدفعجية” في يناير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة، خلال تلك الفترة

ويتفوق أوباميانغ على محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي سجل في نفس الفترة 41 هدفا، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي يمتلك في رصيده 39 هدفا، وسيرخيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي، الذي سجل 34 هدفا

ووفقا لشبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن أوباميانغ سجل 27 هدفا في الدوري الممتاز في يوم الأحد، وذلك منذ ظهوره الأول في البطولة في فبراير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في يوم من أيام الأسبوع في نفس الفترة

يذكر أن نتيجة مواجهة أرسنال أمام نوريتش والتي انتهت بالتعادل 2-2 تعد المباراة السادسة على التوالي، التي يفشل فيها “الغانرز” في تحقيق نتيجة الفوز، والأولى التي يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد، السويدي فريدي ليونبيرغ، الذي خلف الإسباني أوناي إيمري، المقال بسبب سوء النتائج

وبهذا رفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثامن على لائحة ترتيب فرق الدوري

روابط ذات صلة

محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس
اليوم.. انطلاق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض

اليوم.. انطلاق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض
المسند يرسم ملامح خريطة “هطولات الإثنين”: “الماطرة” حاضرة

المسند يرسم ملامح خريطة “هطولات الإثنين”: “الماطرة” حاضرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*