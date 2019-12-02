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المسند يرسم ملامح خريطة “هطولات الإثنين”: “الماطرة” حاضرة

المسند يرسم ملامح خريطة “هطولات الإثنين”: “الماطرة” حاضرة
http://almnatiq.net/?p=805019
المناطق_الرياض

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تؤثر الحالة المطرية في #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و# الشرقية

وقال عبر حسابه في “تويتر”: الحالة المطرية الحالية متوقع أن تؤثر بأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق: #مكة المكرّمة وجنوب #المدينة المنورة، وأجزاءٍ من شمال #الرياض و#الشرقية وأجزاءٍ من #القصيم #عسير #الباحة #جازان و#الكويت

وفي وقتٍ سابقٍ، صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبق برياح نشطة على مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم وأجزاءٍ من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال وشرق وجنوب غرب المملكة

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