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محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

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المناطق_وكالات

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في تصريح تلفزيوني، أن المحطات ستبدأ في تسلُّم الوقود اعتباراً من صباح اليوم الاثنين من الشركات المستورِدة للنفط، مشيراً إلى أن “لا أزمة محروقات في الأسواق”

وكانت الشركات المستوردة للنفط أنهت أمس إضراب أصحاب محطات الوقود لإجراء محادثات مع السلطات، وتحتج نقابة المحطات على الخسائر المادية التي لحقت بالقطاع، جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق

يأتي ذلك فيما دعا منظمو الحراك الشعبي في ساحة “النور” بمدينة طرابلس اللبنانية إلى إضراب عام، اليوم الاثنين، “بغية التصعيد”

هذا فيما أكدت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أن منظمي الاعتصامات في عكار شمالاً دعوا إلى التجمع اليوم “لإغلاق المؤسسات الرسمية”

وفي سياق آخر، قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسن مراد، نقلاً عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إن 4 مليارات دولار تم سحبها من مصارف البلاد منذ سبتمبر الماضي

ونقلت وسائل إعلام عن وزير التجارة اللبناني قوله إنه طلب خفض الفائدة إلى النصف خلال اجتماع مع حاكم مصرف لبنان وكبار المسؤولين

وكان مراد قد أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة، تهدد بانفجار اجتماعي في ظل توالي أزمات الصرف التعسفي، والشح في السيولة، وغلاء المواد الاستهلاكية

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية

واستقالت الحكومة بعد 12 يوماً على وقع الاحتجاجات، في استجابة لمطالب المحتجين، الذين اتهموا النخبة السياسية بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد

ولم يجرِ بعد رئيس الجمهورية، ميشال عون، الاستشارات النيابية الرامية إلى اختيار رئيس للوزراء يُكلّف بتشكيل حكومة جديدة

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