أدبي جدة يكرم الدكتور الغذامي بملتقى قراءة النص16

المناطق_عادل الزهراني

يكرم نادي جدة الأدبي الثقافي الأستاذ الدكتور عبدالله الغذامي وسيتحدث عنه مجموعة ممن عاصروه ويكشوفون جوانب من سيرته الخفيه.. وذلك بحضوره ومداخلتهم معه حيث خصص النادي إحدى جلسات ملتقى قراءة النص16 الذي سيقام في رحابه في الرابع من شهر فبراير الموافق للعاشر من شهر جمادى الآخرة لهذا العام لشهادات يدلي بها عدد من محبيه والقريبين منه.

الجدير بالذكر أن نادي جدة الأدبي الثقافي وجه الدعوة لأكثر من 150 مثقفا وأديبا من جميع أنحاء المملكة للمشاركة في ملتقى قراءة النص السادس عشر تحت عنوان: (تحولات الخطاب الأدبي السعودي في الألفية الثالثةْ).

وعبر الأستاذ الدكتورعبد الله عويقل السلمي رئيس النادي والمشرف العام على الملتقى في خطابه الذي وجهه للأدباء والمثقفين عن تطلعه إلى إسهامهم في أعمال الملتقى بما عهده النادي عنهم من تميز في مجال البحث العلمي والطرح المعرفي الجاد.

وأشار الدكتور عويقل إلى أن بحوث الملتقى ستناقش العنوان من خلال مجموعة من المحاور، وأكد أن نادي جدة حريص على تنفيذ ملتقى النص لما له من أهمية وحضور في تضاريس الحركة الأدبية والنقدية، مشيرًا إلى أنه في كل عام يتم اختيار عنوان للملتقى ينبثق من أهمية المرحلة وما يتطلبه واقع الحركة الأدبية والنقدية. واشار السلمي إلى أن الدعوات وجهت للجامعات والأندية الأدبية واللجان الثقافية بالمناطق للمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة.

من جهة أخرى صرح رئيس اللجنة العلمية أ.د. سعيد بن مسفر المالكي أن اللجنة تلقت سيلا من المشاركات، وأنها تقوم حاليا بعقد اجتماعات مكثفة لفرز ما يناسب محاور الملتقى، مبينا أنهم لا يستطيعون قبول جميع المشاركات التي قاربت المئة، جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها د. لمياء باعشن ود. أحمد العدواني ، و د. عبد الناصر هلال، و د. عادل الزهراني، و د. فاطمة اليأس.