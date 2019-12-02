زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم

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استعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع خلال اجتماعاً عقده مع شركة سبل المعرفة التجارية تجربة الشركة في زراعة الكمأة السوداء “الفقع” وريادة هذه التجربة على مستوى العالم، حيث عرض الصوينع أهمية الحراك الزراعي في المنطقة والتميز الكبير لهذا القطاع والذي يشهد تنامياً مطردا يتواكب مع رؤية ٢٠٣٠ ورفع مساهمة القطاع في ايرادات الدولة مع مراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية مشيدا بالدعم الكبير الذي يوليه سمو أمير المنطقة لهذا القطاع واهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالفرص الواعدة والتجارب البناءة التي تخدم القطاع.

كما قدم ممثل الشركة أنس الوابل شرحاً عن رؤية وأهداف المشروع والفرص الواعدة له ومدى أهمية المنتج على المستوى الدولي, وقد حضر الاجتماع أمين عام لجنة الاستثمار بمجلس منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني والذي استعرض الميز النسبية لمنطقة القصيم والمشاريع المستقبلية فيها وكونها حاضنة للمشاريع الرائدة والمتميزة.

وقد اتفق الجميع على أهمية تنمية القطاعات البحثية والاستفادة من مراكز الخبرات العالمية وجلب الفرص الناجحة وتوطينها في المنطقة.