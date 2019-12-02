زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم

زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم

أبرز المواد
“خالد الفيصل” ضيف حلقة برنامج “في الصورة”..الليلة

“خالد الفيصل” ضيف حلقة برنامج “في الصورة”..الليلة

أبرز المواد
أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه

أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه

أبرز المواد
محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

أبرز المواد

زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم

زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم
http://almnatiq.net/?p=805033
المناطق_بريدة

استعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع خلال اجتماعاً عقده مع شركة سبل المعرفة التجارية تجربة الشركة في زراعة الكمأة السوداء “الفقع” وريادة هذه التجربة على مستوى العالم، حيث عرض الصوينع أهمية الحراك الزراعي في المنطقة والتميز الكبير لهذا القطاع والذي يشهد تنامياً مطردا يتواكب مع رؤية ٢٠٣٠ ورفع مساهمة القطاع في ايرادات الدولة مع مراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية مشيدا بالدعم الكبير الذي يوليه سمو أمير المنطقة لهذا القطاع واهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالفرص الواعدة والتجارب البناءة التي تخدم القطاع.

كما قدم ممثل الشركة أنس الوابل شرحاً عن رؤية وأهداف المشروع والفرص الواعدة له ومدى أهمية المنتج على المستوى الدولي, وقد حضر الاجتماع أمين  عام لجنة الاستثمار بمجلس منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني والذي استعرض الميز النسبية لمنطقة القصيم والمشاريع المستقبلية فيها وكونها حاضنة للمشاريع الرائدة والمتميزة.

وقد اتفق الجميع على أهمية تنمية القطاعات البحثية والاستفادة من مراكز الخبرات العالمية وجلب الفرص الناجحة وتوطينها في المنطقة.

روابط ذات صلة

“خالد الفيصل” ضيف حلقة برنامج “في الصورة”..الليلة

“خالد الفيصل” ضيف حلقة برنامج “في الصورة”..الليلة
أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه

أوباميانغ يتألق بالأرقام ويضع محمد صلاح خلفه
محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

محطات الوقود في لبنان تبدأ في تسلّم الوقود…ودعوات للإضراب العام في #طرابلس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*