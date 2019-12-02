الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية

الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية

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الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية

الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=805035
المناطق_المدينة

أعلنت الجامعة الإسلامية عن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على الوظائف التعليمية المستوى الرابع والخامس ) الشاغرة ، والمعلنة خلال الفترة من 21 / 11/ 1440 إلى 4 / 12 / 1440 هـ

موعد ومكان الاختبار :

مقر الاختبار : مبنى السنة التحضيرية في الجامعة الإسلامية

وقت الاختبار : من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً

يوم السبت صباحاً بتاريخ 10 / 4 / 1440 هـ ، الموافق 7 / 12 / 2019 م

اختبار المعلمين ( المستوى الرابع ، والمستوى الخامس ) من اختبارين أساسيين :

اختبار عام يتكون من 100 سؤال ، لكل سؤال درجة

مقابلة شخصية تقيس المهارات الشخصية للمتقدم لوظيفة التدريس

ملاحظات :

موعد الحضور لمقر الاختبار قبل الاختبار بساعة لإتمام عملية التدقيق

إحضار أصل الهوية الوطنية

يبدأ الاختبار في الساعة المحددة ، ولن يسمح بالدخول بعد بداية الاختبار

يسمح بالخروج من قاعة الاختبار بعد مضي نصف ساعة من بداية الاختبار

لن يتم إجراء أي اختبار لمن يتغيب عن الحضور في الموعد المحدد

لن يسمح بدخول الاختبار إلا للمقبولين مبدئياً

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