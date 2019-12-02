“خالد الفيصل” ضيف حلقة برنامج “في الصورة”..الليلة

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يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر من خلال برنامج في الصورة على شاشة روتانا خليجية مساء اليوم الاثنين الأمير خالد الفيصل.

ويحاور “المديفر” كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين؛ ليضع جمهوره العريض في الصورة حول أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على الأصعدة كافة، من خلال طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات التي تشغل المواطنين والمواطنات على الضيوف فيما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار، والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح.