“الدعيع” يفاجئ ياسر القحطاني بتغريدة بعد انتهاء مباراة اعتزاله.. ويعلن عن هديته له !

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قال حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق محمد الدعيع، لزميله السابق ياسر القحطاني بعد نهاية حفل اعتزال الأخير، إن الهدف الذي أحرزه ياسر في مرماه هدية منه.

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد عرض سيارة لمن يفوز بالتحدي، والذي كسبه القحطاني بعدما تمكن من تسجيل هدف في مرمى محمد الدعيع.

وأضاف “الدعيع” في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”: “حفل ناجح بكل المقاييس، يستاهل ياسر كل خير (والهدف هدية اعتزالك يا أبو عبد العزيز)، ولا تهم السيارة”.

وتابع: “مباراة كانت ممتعة وأبدعوا كل النجوم الموجودين من لاعبين وفنانين والجمهور أيضاً، وألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الحفل الأكثر من رائع”.

وأقيمت احتفالية اعتزال ياسر القحطاني، أمس الأحد، ضمن فعاليات موسم الرياض على ملعب جامعة الملك سعود، بين فريق ياسر القحطاني وفريق الهلال، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة (5-4).