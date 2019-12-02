شاهد …لحظات تحبس الأنفاس لسقوط ركاب من لعبة ملاهي في تايلاند!

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وثق رواد مدينة ملاهي بوسط تايلاند ، لحظات الرعب خلال سقوط أشخاص من إحدى الألعاب ، بعد انفلات ذراع الأمان ، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص .

وفي التفاصيل قالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية: إن الحادث وقع يوم السبت الماضي في إحدى ملاهي مدينة لوبوري وسط تايلاند.

ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد رواد الملاهي، مجموعة من الأشخاص معظمهم أطفال، وهم يستمتعون بركوب لعبة قارب القرصان،وفجأة، ينفلت الذراع الذي يؤمّن أجساد الركاب في الهواء، ومع ميل القارب تتطاير أجساد ستة من الركاب، ثم تندفع إلى الأمام ليسقط بعضها على الأرض مباشرة، ويزحف آخرون بقوة الدفع.

ويُظهر الشريط بعض الضحايا وهم ينهضون، ومنهم صبي كانت جبهته تنزف دمًا، وساعده أقارب له على إيقاف تدفق الدم.

وبحسب الصحيفة: فقد تم تقديم الإسعافات للمصابين الستة وكانت جروحهم طفيفة، كما وصلت الشرطة إلى المكان، وأمرت بإغلاق الملاهي وبدأت التحقيق في الحادث مع العاملين وصاحب الملاهي.