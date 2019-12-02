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مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو

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مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو

مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو
http://almnatiq.net/?p=805058
المناطق_وكالات

قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في الأردن، إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت، فجر الاثنين، مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو يسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية.

وأضاف الدفاع المدني في الأردن، أن الحريق نتج عنة مقتل 13 شخصًا من بينهم 8 أطفال، نتيجة تعرضهم  لحروق بالغة في الجسم وإصابة 3 أشخاص آخرين بحالة من الهلع والخوف.

قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، فيما استقرت حالة المصابين.

وشكلت السلطات الأردنية، لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق

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