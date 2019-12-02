احدث الأخبار

الحشيش والسرطان.. دراسة بالغة الأهمية للرجال
أبرز المواد
 اعترافات صادمة لمسؤولة إيرانية بتسببها في قتل المتظاهرين !
أبرز المواد
 تطبيق “كلنا أمن” يدعوك للإبلاغ عن هذه السلوكيات
أبرز المواد
 مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو
أبرز المواد
 أدبي جدة يكرم الدكتور الغذامي بملتقى قراءة النص16
منطقة مكة المكرمة
 شاهد …لحظات تحبس الأنفاس لسقوط ركاب من لعبة ملاهي في تايلاند!
أبرز المواد
 بدء تطبيق قرار العمل بإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالتقييم الذاتي
أبرز المواد
 “الدعيع” يفاجئ ياسر القحطاني بتغريدة بعد انتهاء مباراة اعتزاله.. ويعلن عن هديته له !
أبرز المواد
 الجامعة الإسلامية تعلن موعد الاختبار التحريري للوظائف التعليمية
أبرز المواد
 محطات مهمة في الطريق ليورو 2020
أبرز المواد
 زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم
أبرز المواد
 “خالد الفيصل” ضيف حلقة برنامج “في الصورة”..الليلة
أبرز المواد
الحشيش والسرطان.. دراسة بالغة الأهمية للرجال

الحشيش والسرطان.. دراسة بالغة الأهمية للرجال

أبرز المواد
اعترافات صادمة لمسؤولة إيرانية بتسببها في قتل المتظاهرين !

اعترافات صادمة لمسؤولة إيرانية بتسببها في قتل المتظاهرين !

أبرز المواد
تطبيق “كلنا أمن” يدعوك للإبلاغ عن هذه السلوكيات

تطبيق “كلنا أمن” يدعوك للإبلاغ عن هذه السلوكيات

أبرز المواد
مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو

مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو

أبرز المواد

الحشيش والسرطان.. دراسة بالغة الأهمية للرجال

الحشيش والسرطان.. دراسة بالغة الأهمية للرجال
http://almnatiq.net/?p=805072
المانطق - وكالات

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن الأشخاص الذين يدخنون الحشيش بشكل منتظم، معرضون لخطر داهم أكثر من غيرهم.

وأوضح الفريق الطبي الذي قام بالدراسة أن تدخين المارايغونا أو القنب الهندي يساهم في نمو أورام خلايا خبيثة في الخصيتين عند الرجال.

وأضافت الدراسة التي نشرت في مجلة أميركية متخصصة بالمؤسسات الطبية: “أن الاعتياد على تعاطي الماريغوانا بطريقة مستمرة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية”.

وقد قدر الباحثون أن من يتعاطون الحشيش على المدى الطويل كانوا أكثر عرضة بنسبة 36 في المائة للإصابة بسرطان الخصية، مقارنة بالرجال الذين لم يدخنوا تلك المخدرات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن هذه الدراسة تشكل صفعة لمؤيدي تقنين بيع الحشيش، والمارايغونا بحجة أنها تحتوى على مواد مضادة للسرطان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 2400 رجل في بريطانيا يصابون سنويا بسرطان الخصية، وأن نصفهم لم يبلغوا بعد عمر 35 عاما.

روابط ذات صلة

اعترافات صادمة لمسؤولة إيرانية بتسببها في قتل المتظاهرين !

اعترافات صادمة لمسؤولة إيرانية بتسببها في قتل المتظاهرين !
تطبيق “كلنا أمن” يدعوك للإبلاغ عن هذه السلوكيات

تطبيق “كلنا أمن” يدعوك للإبلاغ عن هذه السلوكيات
مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو

مقتل 13 باكستانياً بينهم 8 أطفال بحريق في الأردن شب في بيت من صفيح الزينكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*