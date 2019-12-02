تحالف دعم الشرعية في اليمن.. مبادرات أمل وأعمال إنسانية

تحالف دعم الشرعية في اليمن.. مبادرات أمل وأعمال إنسانية

أبرز المواد
الاحتجاجات الشعبية تدخل يومها التاسع والثلاثين في العراق

الاحتجاجات الشعبية تدخل يومها التاسع والثلاثين في العراق

أبرز المواد
رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف المخططات الاستيطانية

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف المخططات الاستيطانية

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع 1.1 %

أسعار النفط ترتفع 1.1 %

أبرز المواد

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي
http://almnatiq.net/?p=805082
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

روابط ذات صلة

تحالف دعم الشرعية في اليمن.. مبادرات أمل وأعمال إنسانية

تحالف دعم الشرعية في اليمن.. مبادرات أمل وأعمال إنسانية
الاحتجاجات الشعبية تدخل يومها التاسع والثلاثين في العراق

الاحتجاجات الشعبية تدخل يومها التاسع والثلاثين في العراق
رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف المخططات الاستيطانية

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف المخططات الاستيطانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*