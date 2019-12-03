احدث الأخبار

“شارلي إيبدو” تغضب الفرنسيين بكاريكاتير “النعش”
أبرز المواد
 دراسة: الدهون المشبعة تجعل سرطان البروستاتا أكثر فتكًا
أبرز المواد
 الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 نادي الإبل يعلن عن بدء التسجيل في النسخة الثانية “لمزاد النخبة”
أبرز المواد
 المملكة: الخلاف القائم مع قطر لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس منظمة الطيران المدني
أبرز المواد
 تقرير أممي: 48 بليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2000 – 2017
أبرز المواد
 مدير تعليم الطائف يكرم فريق النشاط الطلابي بمجمع شباب الفهد
منطقة مكة المكرمة
 ‏قسم العلوم الطبيعية بتبوك ينفذ برنامج (مواصفات بناء الإختبار الجيد )
منطقة تبوك
 فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يستعد لليوم العالمي للتطوع
منطقة تبوك
 سياحة تبوك تُعرف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي
منطقة تبوك
 شاهد.. تكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي
أبرز المواد
 الأخضر يهزم عمان بثلاثية ويتأهل ليواجه قطر في نصف النهائي
أبرز المواد
“شارلي إيبدو” تغضب الفرنسيين بكاريكاتير “النعش”

“شارلي إيبدو” تغضب الفرنسيين بكاريكاتير “النعش”

أبرز المواد
دراسة: الدهون المشبعة تجعل سرطان البروستاتا أكثر فتكًا

دراسة: الدهون المشبعة تجعل سرطان البروستاتا أكثر فتكًا

أبرز المواد
الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة

الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبرز المواد
نادي الإبل يعلن عن بدء التسجيل في النسخة الثانية “لمزاد النخبة”

نادي الإبل يعلن عن بدء التسجيل في النسخة الثانية “لمزاد النخبة”

أبرز المواد

“شارلي إيبدو” تغضب الفرنسيين بكاريكاتير “النعش”

“شارلي إيبدو” تغضب الفرنسيين بكاريكاتير “النعش”
http://almnatiq.net/?p=805086
المناطق - وكالات

فجرت أسبوعية، شارلي إيبدو، الفرنسية موجة غضب، بعدما نشرت رسوما كاريكاتورية حول حادث تحطم مروحيتين للجيش الفرنسي في مالي الذي أودى بحياة 13 جنديا.

وأعرب رئيس أركان سلاح البر في الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركارد عن “غضبه” من الرسوم التي تناولت الجنود القتلى، بحسب ما أوردت “فرانس برس”، الاثنين.

وغرد رئيس الأركان معربا عن “استياء عميق وعدم فهم إزاء هذه الرسوم من شارلي إيبدو”.

وتابع “أفكاري تذهب أولا إلى عائلات هؤلاء الجنود الذين قتلوا خلال أداء واجبهم للدفاع عن حرياتنا”.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس تحرير المجلة المعروف بـ”ريس”، اتهم رئيس الأركان المجلة بتدنيس فترة حداد العائلات الحزينة.

وأثار مصرع 13 جنديا في اصطدام مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الإرهابيين في مالي صدمة كبرى في فرنسا.

ويعود ذلك إلى أن الحادث كبّد فرنسا أكبر خسارة بشرية منذ التفجير الذي استهدف مقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت في عام 1983 وأوقع 58 قتيلا.

ويُظهر واحد من الرسوم الخمسة على موقع “شارلي إيبدو” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واقفا أمام نعش لأحد الجنود القتلى وقد لُف بالعلم الفرنسي، مع عبارة “انضممت الى الجيش لأكون متميزا عن الآخرين”، وهو شعار يستخدمه الجيش في حملته الحالية وإعلاناته لضم جنود.

لكن رئيس تحرير شارلي ايبدو لوران سوريسو المعروف بـ”ريس” دافع عن “الروح الساخرة” للمجلة.

وكتب “على صحيفتنا ان تبقى وفية لروحها الساخرة، وأحيانا الاستفزازية”.

وأضاف “ومع ذلك أود أن أقول إننا على دراية بأهمية عمل الجنود الفرنسيين في قتالهم ضد الارهاب”.

روابط ذات صلة

دراسة: الدهون المشبعة تجعل سرطان البروستاتا أكثر فتكًا

دراسة: الدهون المشبعة تجعل سرطان البروستاتا أكثر فتكًا
الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة

الجوازات تحتفل باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة
نادي الإبل يعلن عن بدء التسجيل في النسخة الثانية “لمزاد النخبة”

نادي الإبل يعلن عن بدء التسجيل في النسخة الثانية “لمزاد النخبة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*