اليونان تستنجد بـ”الناتو” ردا على اتفاق أنقرة وطرابلس

المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة اتفاقا عسكريا مع حكومة طرابلس في ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع الأربعاء في إسطنبول اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، محوره “تعاون عسكري وأمني” لتعزيز “الاتفاق الإطاري للتعاون العسكري ” و”العلاقات بين الجيشين” ، بحسب أنقرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الاتفاق أثار كذلك مخاوف مصر وقبرص.

وقال ميتسوتاكيس إن “الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر”.

وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه”.

والأحد التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة لبحث هذه المسألة.

والعلاقات بين اليونان وتركيا ترتدي طابعا حساسا، وخصوصا أن تركيا شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.