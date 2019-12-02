رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف المخططات الاستيطانية

المناطق - وكالات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية خصوصًا في مدينتي القدس والخليل، وأن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم في رام الله أن استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها كالمستشفى الميداني الأمريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي.