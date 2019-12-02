اختتام جلسات وورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

المناطق-الباحة

اختتم الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة اليومين الأول والثاني من فعالياته بإقامة العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية، في حين قدّمت العديد من الجلسات التشاورية للخروج بعدد من التوصيات التي تهدف الى تحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وشهد الملتقى اليوم ورشة عمل بعنوان “نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب دروس مستفادة” قدمها مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري حيث تطرق إلى الواقع الراهن لتمكين الشباب ممثلة في مناهج دراسية معتمده على المدرس وبيئات تدريسية وانحسار الجامعات في أهدافها التقليدية بالإضافة إلى ضعف الشركات وغياب المفاهيم المعاصرة وضعف توطين النماذج التعليمية وغياب القدرات العالمية العشر للتعلم مدى الحياة.

وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن الملتقى هدف إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 والاطلاع على التحديات التي تواجه مجالس شباب المناطق وكيفية تجاوزها, وتعزيز التكامل بين مجالس شباب المناطق إضافة إلى تفعيل دور مجالس شباب المناطق في خدمة تنمية مناطقهم وإيجاد منصات تفاعلية للشباب للتعرف على آرائهم وقضاياهم وتطلعاتهم, ومنبر لإيصال أفكارهم واقتراحاتهم و زيادة التنسيق بين لجان ومجلس شباب المنطقة الواحدة.