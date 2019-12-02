مكتب التعليم بدومة الجندل ينفذ ورشة عمل نتائج الاختبارات التحصيلية

المناطق - الجوف :

بمشاركة واسعة من القيادات المدرسية نفذ مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل بالجوف الأحد 4 ربيع الآخر 1441 ورشة عمل نتائج الاختبارات التحصيلية والتي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية والتي تنظمها وزارة التعليم وتنفيذ إدارات التعليم ومكاتب التعليم .

واستهل مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح جلسات الورشة باستعراض نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بمنطقة الجوف في عدد من المواد الدراسية مؤكدا على أهمية العمل ومضاعفة الجهود على كافة الأصعدة وتكامل الأدوار بين الإدارات والميدان للإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم .

وشارك المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله الزارع و مشرف القيادة المدرسية الأستاذ سامي السعيدان بعدة مداخلات ورسائل عن مستوى تحصيل الطلاب في الاختبارات مؤكدين على تكاتف الجهود و السعي في رفع التحصيل الدراسي للطلاب بجميع المواد .