الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يكرم فريق طبي شارك في انهاء معاناة طفل

الجبيل الصناعية- المناطق

كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس الاثنين الدكتور محمد بن عمر المغنم استشاري جراحة الاطفال والفريق الطبي المشارك بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بعد إنهاء معاناة طفل كان يعاني من آلام حاده ومزمنة بالبطن تبعها نزيف، وبعد زيارته لعدة مستشفيات مختلفة قبل قدومه لمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الذي شخص الحالة بانغلاق الأمعاء وانسداد جزئي وقرر الدكتور قبول الحالة.

حيث كان التكريم بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية الدكتورة سحر باريان ومدراء إدارات المستشفى.

وقدم الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير للدكتور المغنم وللفريق الطبي من استشاريين وأخصائيين وطاقم التمريض بالمستشفى نظير جهودهم وتميزهم واكد خلالها اننا اليوم نقدم الواجب بحضورنا ودعمنا للخدمات الصحية بالجبيل الصناعية وعبر عن فخره بانتمائه لمجتمع يقدم أفضل الخدمات لتبقى الجبيل في مقدمة المدن الصناعية.

يذكر أن الطفل البالغ من العمر عشر سنوات كان يعاني آلام حادة ومزمنة بالبطن ونزيف من المستقيم عبر انهيت معاناته بعملية جراحية باستخدام المنظار الجراحي الدقيق، حيث أجري للمريض عملية جراحية تم من خلالها استئصال كيس ميكلز من الأمعاء وعمل مفاقرة للأمعاء إضافة إلى فك الانغلاق المتواجد بالأمعاء.

من جانبه أوضح الدكتور المغنم ان هذا التكريم ليس تكريم لي شخصيا انما هو للجميع وانما وجودي هنا لتقديم الخدمة لأهل الجبيل وللمملكة العربية السعودية عامة.

وأضاف أن مثل تلك الحالات هي نادرة الحدوث جدًا وتمثل نسبة 2% وتتضمن احتمال حدوث مضاعفات فيها أيضًا بنسبة 2% الأمر الذي ألزمنا بالتدخل الجراحي بواسطة المنظار الدقيق وبصورة عاجلة،

الجدير بذكر ان الطفل قد خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة لينعم بطفولته بين ذويه.