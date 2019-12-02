احدث الأخبار

نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” ويتسلم تقريرها السنوي
منطقة القصيم
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يكرم فريق طبي شارك في انهاء معاناة طفل
المنطقة الشرقية
 مكتب التعليم بدومة الجندل ينفذ ورشة عمل نتائج الاختبارات التحصيلية
منطقة الجوف
 اختتام جلسات وورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
منطقة الباحة
 تحالف دعم الشرعية في اليمن.. مبادرات أمل وأعمال إنسانية
أبرز المواد
 الاحتجاجات الشعبية تدخل يومها التاسع والثلاثين في العراق
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: سنفعل كل ما يمكن لوقف المخططات الاستيطانية
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع 1.1 %
أبرز المواد
 متظاهرون يحاولون اقتحام مجلس محافظة كربلاء.. والأمن يرد
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي
أبرز المواد
 أسعار الذهب تتراجع
أبرز المواد
 المرصد السوري: غارات لطائرات النظام السوري تقتل وتصيب مدنيين
أبرز المواد
نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” ويتسلم تقريرها السنوي

نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” ويتسلم تقريرها السنوي

منطقة القصيم
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يكرم فريق طبي شارك في انهاء معاناة طفل

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يكرم فريق طبي شارك في انهاء معاناة طفل

المنطقة الشرقية
مكتب التعليم بدومة الجندل ينفذ ورشة عمل نتائج الاختبارات التحصيلية

مكتب التعليم بدومة الجندل ينفذ ورشة عمل نتائج الاختبارات التحصيلية

منطقة الجوف
اختتام جلسات وورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

اختتام جلسات وورش عمل الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

منطقة الباحة

نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” ويتسلم تقريرها السنوي

نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” ويتسلم تقريرها السنوي
http://almnatiq.net/?p=805123
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بديوان الأمارة, اليوم, رئيس لجنة تراحم بالمنطقة سليمان بن إبراهيم العمري, يرافقه أعضاء اللجنة والذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

واستمع سموه من العمري لشرح مفصل عن أعمال اللجنة التي اشتملت على مساعدتها لأسر السجناء والمفرج عنهم، مبيناً بأن أعداد من أفرج عنهم لعام 2018م بلغ 177 سجيناً, بالإضافة إلى اللجنة سعت إلى دعم 1683 من أسر السجناء لعام 2019م، وبلغت البرامج المقدمة لأسر السجناء تسعة برامج، 13 برنامجاً يقدمها القسم النسائي استفاد منها أكثر 600 مستفيدة, مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه أعمال اللجنة.

وثمن سمو نائب أمير منطقة القصيم الجهود التي تبذلها لجنة تراحم بالمنطقة وأعمالها التي تساهم في الأفراج عن السجناء والعناية بأسرهم, منوهاً سموه بما تقدمه الدولة من عناية واهتمام بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للسجناء وأسرهم.

وأكد نائب أمير منطقة القصيم على الدور الحيوي والتنموي للمؤسسات واللجان الغير ربحية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030, مقدماً شكره لرئيس وأعضاء اللجنة على كافة الجهود المبذولة, داعياً الله سبحانه أن يجزل لهم الأجر والمثوبة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

روابط ذات صلة

زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم

زراعة الكمأة السوداء “الفقع” في القصيم
شرطة القصيم تضبط ثلاثيني صور ونشر مقطع فيديو مخالفاً للذوق العام

شرطة القصيم تضبط ثلاثيني صور ونشر مقطع فيديو مخالفاً للذوق العام
رئيسا محكمة التنفيذ والأحوال الشخصيةببريدة يفتتحان مركز “شمل”

رئيسا محكمة التنفيذ والأحوال الشخصيةببريدة يفتتحان مركز “شمل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*