نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” ويتسلم تقريرها السنوي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بديوان الأمارة, اليوم, رئيس لجنة تراحم بالمنطقة سليمان بن إبراهيم العمري, يرافقه أعضاء اللجنة والذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

واستمع سموه من العمري لشرح مفصل عن أعمال اللجنة التي اشتملت على مساعدتها لأسر السجناء والمفرج عنهم، مبيناً بأن أعداد من أفرج عنهم لعام 2018م بلغ 177 سجيناً, بالإضافة إلى اللجنة سعت إلى دعم 1683 من أسر السجناء لعام 2019م، وبلغت البرامج المقدمة لأسر السجناء تسعة برامج، 13 برنامجاً يقدمها القسم النسائي استفاد منها أكثر 600 مستفيدة, مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه أعمال اللجنة.

وثمن سمو نائب أمير منطقة القصيم الجهود التي تبذلها لجنة تراحم بالمنطقة وأعمالها التي تساهم في الأفراج عن السجناء والعناية بأسرهم, منوهاً سموه بما تقدمه الدولة من عناية واهتمام بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للسجناء وأسرهم.

وأكد نائب أمير منطقة القصيم على الدور الحيوي والتنموي للمؤسسات واللجان الغير ربحية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030, مقدماً شكره لرئيس وأعضاء اللجنة على كافة الجهود المبذولة, داعياً الله سبحانه أن يجزل لهم الأجر والمثوبة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.