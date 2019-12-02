مختص تقني يستعرض في ندوة “هدف” سٌبل توظيف التقنية لخدمة قطاع العمل والأعمال

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استضاف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في ندوة الشهرية “ضيف هدف”، المختص في التقنية والتسويق الرقمي الأستاذ عبدالله السبيعي، بحضور عدد من قيادات ومنسوبي ومنسوبات الصندوق، وذلك صباح اليوم (الأثنين) في مقر الصندوق بمدينة الرياض.

وأكد السبيعي في الندوة التي جاءت تحت عنوان (كيف تستفيد من التقنية في استغلالك وقت وتطوير أعمالك)، ضرورة توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع العمل والأعمال، والاستفادة منها في أداء الأعمال التي يتطلبها السوق، بما ينعكس على جودة المخرجات وإكساب المهارات والخبرات والمعارف لكافة الأطراف ذات العلاقة.

واستعرض المختص التقني، مراحل واستخدامات التقنية، ومدى الاستفادة منها في رفع جودة برامج التأهيل والتدريب الموجهة للطلاب والطالبات والباحثين والباحثات عن عمل، سعياً لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من خلال إشراك القوى الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتطلبها السوق.

وتحدث السبيعي، عن المفاهيم والمصطلحات الحديثة لاستخدامات التقنية والأجهزة الذكية، انطلاقاً من مصطلح “إنترنت الأشياء”، الذي يعنى بدراسة احتياجات الأفراد والسوق معاً لأي منتج، ليتم على ضوء ذلك تصميم المنتج والتحقق من فاعلية استخدامه وتطبيقه في المجتمع.

وأوضح، أن تحول العالم نحو التجارة الإلكترونية يعطي مؤشرا جيدا للنجاح بالمملكة، ومواكبة التطور والعمل على تقديم الخدمات بشكل مميز ويجذب العميل بشكل أكبر، مؤكداً أنها فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذه التجارة والتوجه لها.

ونحو أهمية دراسة التقنيات والأساليب الحاسوبية الحديثة، أبان المختص التقني، أن الذكاء الاصطناعي، يعد من أهم العلوم المطلوبة في الوقت الراهن لسوق العمل، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، حيث أن استخدام الإنسان لأنظمة الذكاء الاصطناعي يساهم في الحد من نسبة الخطأ التي قد تحدث أثناء تنفيذ المهام، عدا عن الدقة الكبيرة في تأديّة هذه المهام.

وذكر السبيعي، أن المملكة العربية السعودية هي الأولى في الشرق الأوسط، في أعداد مشاهدات تطبيق السناب شات، وذلك بواقع 9 مليون مشاهدة يومياً.