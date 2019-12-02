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شرطة القصيم تضبط 3 مقيمين سرقوا مواطناً بعد خروجه من البنك

شرطة القصيم تضبط 3 مقيمين سرقوا مواطناً بعد خروجه من البنك
http://almnatiq.net/?p=805144
المناطق - عنيزة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية – في العقدين الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بتتبع أحد المواطنين إثر خروجه من أحد المصارف البنكية بمحافظة عنيزة ، وكسر زجاج مركبته ، والاستيلاء على مبلغٍ مالي وقدره خمسون ألف ريال ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل ..

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