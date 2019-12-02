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تعليم جدة تكشف ملابسات وفاة طالب في ساحة المدرسة

تعليم جدة تكشف ملابسات وفاة طالب في ساحة المدرسة
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المناطق - متابعات

نعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة وفاة طالب صباح اليوم الاثنين 4/5 / 1441هـ، أصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة مدرسة خالد بن فهد المتوسطة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أن الطالب المتوفى يدرس في الصف الأول المتوسط، وأصيب بتوقف مفاجئ في الدورة الدموية في ساحة المدرسة، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى لكنه فارق الحياة رحمه الله.

وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الوفاة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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