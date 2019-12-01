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الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي بجوازات المنطقة

الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي بجوازات المنطقة

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الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي بجوازات المنطقة

الأمير محمد بن ناصر يتسلم التقرير السنوي بجوازات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=805151
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام الجوازات بمنطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي للعام 1440 هـ .
واطلع سموه على تقرير عمل الجوازات الذي يشمل إحصائيات ميدانية وآلية ونتائج البرامج التطويرية واللجان المشتركة .
وتمنى سمو الأمير محمد بن ناصر  ، التوفيق والنجاح لمنسوبي الجوزات في أعمالهم وأهدافهم ، مشدداً على أهمية دورهم في خدمة المواطنين والمقيمين  . ‏
وأعرب مدير عام جوازات اللواء الغامدي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على حرصها ومتابعتهما لكل ما يهم أعمال الجوازات بالمنطقة .

 

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