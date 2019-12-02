الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

( بيان من الديوان الملكي )

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5 / 4 / 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.