بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة المحافظة على البيئة وإنمائها

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة فرع جائزة المحافظة على البيئة وإنمائها التابعة لجائزة القصيم للتميز والإبداع ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة رئيس لجنة فرع الجائزة المهندس محمد المجلي ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم عضو اللجنة المهندس سلمان الصوينع ، والأمين العام للجائزة الدكتور تركي المخلفي ، وعدداً من أعضاء اللجنة ومنسوبي الأمانة العامة.

وفي مستهل الاجتماع ناقش سموه الأعمال والترشيحات التي تلقتها اللجنة في مجال المحافظة على البيئة وإنمائها ، كما اطلع سموه على أبرز مبررات الترشيح بعد أن تمًّ تحكيمها من قبل محكمين مختصين من مستشارين الأمانة العامة في هذا المجال وفق ما يقره نظام ومعايير الجائزة.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور تركي المخلفي أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير الجائزة ، وآليات العمل بها، وكذلك مناقشة أبرز المقترحات المتعلقة بتعديل نصوص بعض بنود نظام ولوائح الجائزة ، وذلك تحقيقاً لتطلعات سمو الأمير فيصل بن مشعل وتوجيهاته الدائمة بضرورة التطوير المستمر للجائزة وتحقيق أهدافها الرئيسية.

وبين سموه عقب الاجتماع ، سعي هذه الجائزة إلى تقدير وتكريم الإسهامات الرائدة في مجال المحافظة على البيئة وإنمائها ، التي تتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ، مشيراً إلى أن من أهم أهدافها هو تبني رؤية حديثة للمحافظة على البيئة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية التحفيز الذي يساعد على تفعيل البرامج البيئية ، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية تجاه حماية البيئة والمحافظة عليها ، من خلال تشجيع العمل التطوعي ، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافها المرجوة من إقامتها.